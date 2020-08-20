Число вылечившихся от COVID-19 в Подмосковье превысило 50 тысяч

Выздоровление подтверждено специальными исследованиями

Оперативный штаб Московской области по борьбе с распространением коронавируса обнародовал последние данные по ситуации с COVID-19. Как сообщается, за минувшие сутки в Подмосковье вылечились еще 140 пациентов, у которых ранее была диагностирована опасная инфекция.

"В Московской области еще 140 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграмм-канале оперштаба. Подчеркивается, что общее число выздоровевших в регионе достигло 50 060. Выздоровление подтверждено специальными исследованиями.

Тем временем стало известно, что российский вице-премьер Марат Хуснуллин прошел вакцинацию от COVID-19 – он получил прививку российского препарата "Спутник V". Вошел в контрольную группу по испытанию российской вакцины от коронавируса и губернатор Курской области Роман Старовойт.

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