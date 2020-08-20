Трамп считал Украину частью России

Американский лидер плохо знает географию

Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что президент Соединенных Штатов долго не мог понять, что Украина – это отдельное государство. По словам Болтона, схожая проблема была у Трампа и с пониманием происходящего на Корейском полуострове. Экс-советник признался, что долго не мог объяснить главе государства, откуда взялись Северная и Южная Корея.

"Я думаю, что частично у него была такая же проблема, когда речь шла об Украине. Он считал, что это в принципе тоже часть России", - высказался Болтон в эфире Puls24.

Ранее в своей книге "Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме" Болтон рассказал, что Дональд Трамп сомневался в принадлежности Финляндии. Он интересовался у своих помощников, входит ли она в состав России. Серьезно ли Трамп задавал этот вопрос, неизвестно.

Джон Болтон занимал пост советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности с апреля 2018 по сентябрь 2019 года. Причиной отставки стало "категорическое несогласие" президента с предложениями советника.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"