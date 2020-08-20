ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трамп считал Украину частью России

09:26
  • четверг
  • 20 августа 2020

Американский лидер плохо знает географию

Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что президент Соединенных Штатов долго не мог понять, что Украина – это отдельное государство. По словам Болтона, схожая проблема была у Трампа и с пониманием происходящего на Корейском полуострове. Экс-советник признался, что долго не мог объяснить главе государства, откуда взялись Северная и Южная Корея.

Трамп предложил обменять Пуэрто-Рико на Гренландию
Против Трампа: какие шансы на победу у Джо Байдена

"Я думаю, что частично у него была такая же проблема, когда речь шла об Украине. Он считал, что это в принципе тоже часть России", - высказался Болтон в эфире Puls24.

Ранее в своей книге "Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме" Болтон рассказал, что Дональд Трамп сомневался в принадлежности Финляндии. Он интересовался у своих помощников, входит ли она в состав России. Серьезно ли Трамп задавал этот вопрос, неизвестно.

Джон Болтон занимал пост советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности с апреля 2018 по сентябрь 2019 года. Причиной отставки стало "категорическое несогласие" президента с предложениями советника.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.