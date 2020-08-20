Губерниев рассказал о многолетней дружбе с Кабаевой

Спортсменка не сообщила ему о пополнении в семействе

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что с гимнасткой Алиной Кабаевой дружит порядка 20 лет. По его словам, у них со спортсменкой сложились приятельские отношения практически сразу после знакомства.

Мужчина признался, что периодически общается со спортсменкой и обменивается с ней поздравлениями в праздники. Но вот в личную жизнь девушки для него вход закрыт, отметил комментатор. Он подчеркнул, что не обсуждает с гимнасткой ее семью и детей.

"Не знаю, есть ли дети. Почему я должен это знать? Это было официально? Она мне об этом не сказала. Какое мне дело до личной жизни Алины Кабаевой? Если мне скажет человек, то, конечно, я его поздравлю. Мне об этом не докладывали, так что не знаю, так ли это", - заявил Губерниев на программе "А поговорить?".

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