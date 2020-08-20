Московских учителей начали проверять на коронавирус

Тестирование бесплатное

Бесплатное массовое тестирование на коронавирус сотрудников образовательных учреждений началось в Москве. Предстоит проверить почти 180 тысяч человек, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы уже начали бесплатное тестирование сотрудников на коронавирусную инфекцию. До 1 сентября все учителя и сотрудники учреждений образования, в том числе работники пищеблоков, охранных предприятий, клининговых компаний, в обязательном порядке пройдут тестирование", — цитирует Ракову сайт мэра Москвы..

Вице-мэр подчеркнула, что это мероприятие масштабное и беспрецедентное. Предстоит провести тестирование огромного числа персонала учреждений за короткий промежуток времени.

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