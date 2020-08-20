Федосеева-Шукшина перестала есть из-за развода с Алибасовым

Знаменитость сильно переживает

В окружении Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказали, что самочувствие 81-летней актрисы ухудшилось из-за развода с продюсером Бари Алибасовым.

Алибасов не уведомил жену о своем намерении развестись. Кроме того, он избегает встреч с ней.

"У Лидии Николаевны пропал аппетит. Совсем ничего не ест, переживает. От Бари она, конечно, такого не ожидала. Дочь Ольга переживает за маму, старается окружить ее максимальной заботой и вниманием. Надеюсь, вместе они справятся", - рассказал источник sobesednik.ru.

Федосеева-Шукшина не хочет разводиться с продюсером, однако "цепляться" за этот брак, как сказала ее адвокат, она не собирается.

Напомним, что основатель "На-На" решил уйти от жены после того, как суд наложил арест на квартиру в Новой Москве, которую Федосеева-Шукшина подарила Алибасову. Актрисе не понравилось, что муж передал недвижимость в собственность своему помощнику.

Бари Алибасов считает, что супруга затеяла тяжбу под влиянием своей дочери Ольги, которая недолюбливает продюсера.

Федосеева-Шукшина и Алибасов женаты с 2018 года.

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