Стало известно о тайной фигуре, стоящей за Тихановской

Светлана Тихановская провела встречу с французом Бернаром Анри Леви

МИД Литвы включил Александра Лукашенко и ряд других белорусских чиновников в санкционный список и запретил президенту въезд в страну. А Брюссель решил выделить крупную сумму якобы на помощь народу республики. Но главные получатели очевидны - сделать выводы можно хотя бы по тому факту, что потенциальным участникам забастовок уже обещают деньги. Протестовать, впрочем, спешат далеко не все. Напротив, немало тех, кто выходит на улицы в поддержку действующего лидера.

На то, как дальше должна жить Белоруссия, мнения в республике явно разделились. Какая-то часть граждан покидает рабочие места на сохраненных еще с советских времен заводах, выходит на забастовки и требует перемен. Другая, и судя по результатам голосования явно большая, выбирает стабильность. И чтобы ее отстоять, тоже выходит на митинги. Акции в поддержку Александра Лукашенко накануне прошли сразу в нескольких городах страны, передает "ТВ Центр".

Очередной митинг общенационального масштаба запланирован на воскресенье. Лидеры оппозиции призывают "выдвигаться на Минск" со всех уголков республики и обещают помочь с организацией движения автоколонн. Причем, помочь, судя по всему не только морально. Каждому уволенному за стачку обещают по полторы тысячи евро компенсации. Это деньги якобы из частных пожертвований. Подсобить протестным настроениям намерены и в Брюсселе. На экстренном саммите ЕС, главы государств которого не признают результаты выборов в Белоруссии, было принято решение о выделении 53 миллионов евро для помощи белорусскому народу.

"Я бы просто им посоветовал, прежде чем тыкать пальцем в нас, внести в повестку дня своих совещаний вопросы "желтых жилетов" во Франции. Ужасных беспорядков в США. Я бы хотел, чтобы они, прежде всего, рассмотрели протесты против коронавирусной изоляции в Германии. В других странах Европы. Я намекаю на то, что очень много проблем у них. Мне кажется, что у этих господ бревно в глазу, но они этого не видят", - заявил Лукашенко.

В четверг была опубликована фотография, на основании которой известные блогеры сделали предположение, кто стоит за белорусской оппозицией. На снимке вчерашняя домохозяйка, а теперь беглый экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская запечатлена с французским политическим журналистом Анри Леви Бернаром. Эта личность известна своим участием в большинстве современных оранжевых революций. Это он призывал бомбить Югославию и Ливию, выступал с пламенными речами на Майдане.

В истории с непризнанием президентских выборов в Белоруссии особенно усердствуют страны Прибалтики и Польша. МИД Литвы с чего-то решил, что все белорусское руководство очень рвется к ним в гости и составил список белорусских чиновников, включая Александра Лукашенко, которым запрещен въезд в страну. На это с иронией отреагировали в российском МИД.

О своих амбициях в отношении Белоруссии решила заявить и Варшава. Хотя в итоговой резолюции экстренного саммита ЕС о перевыборах ни слова, Польша поторопилась выдать желаемое за действительное, выступив от имени всего Евросоюза и взяв на себя роль вершителя судеб белорусского народа.

Впрочем, интерес Польши к Белоруссии - это не только амбиции. Варшава почувствовала возможность наживиться на ситуации. Так, польский премьер уже просит ЕС помочь Минску снизить энергетическую зависимость от Москвы. Взамен, видимо, предложит соседям дорогой американский СПГ, контрактом на поставки которого Польша так опрометчиво заключила, желая продемонстрировать свою независимость от российского голубого топлива.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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