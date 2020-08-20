Почему Трампу выгодно обострение отношений с Ираном

Это связано с выборами, считают эксперты

Соединённые Штаты не имеют права требовать восстановления международных санкций против Ирана. Так прокомментировали в российском МИД очередную агрессивную инициативу Вашингтона. В подобном ключе высказались и в Китае: США сами вышли из соглашения по иранской ядерной программе и теперь не имеют к нему отношения. Тем не менее госсекретарь Помпео намерен требовать от Совета безопасности ООН реанимировать санкции в отношении Тегерана.

Провалив неделю назад в ООН собственный проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, США пытаются взять реванш. На этот раз Вашингтон намерен добиться поддержки Совета Безопасности и восстановить антииранские санкции. Главное требование Госдепа - Тегеран должен прекратить все работы, связанные с обогащением урана. Не дожидаясь результатов голосования, госсекретарь Майк Помпео, которому поручено уведомить международную организацию о планах Трампа, говорит о санкциях как деле решенном.

В Совбезе Помпео услышали. Но на всякий случай предварительно напомнили - ООН не разделяет требования американцев. И будет и впредь поддерживать давно утвержденный план действий по иранской ядерной программе.

Дональд Трамп не раз критиковал иранскую ядерную сделку. И очень хочет ее отменить. В духе Буша-младшего выставляет Иран территорией абсолютного зла и требует от всего мира присоединиться к США и коллективно наказать строптивую страну.

"У Ирана больше нет денег, чтобы поддерживать террористов вроде "Аль-Каиды" (организация запрещена в России – прим. ред.). Если я выиграю выборы, то через месяц Иран сам придет к нам и будет просить о сделке. Прежняя сделка была катастрофой. Она обошлась в 150 миллиардов долларов, но ничего не дала. Поэтому я вывел США из ядерной сделки, которая стала продуктом провальной внешней политики администрации Обамы и Байдена", - сказал Трамп.

Трамп, видимо, что-то путает. Иран никогда не финансировал запрещенную во многих странах "Аль-Каиду". По той простой причине, что в исламском мире эта группировка - его злейший враг. Но в Тегеране и на такие ляпы президента США давно смотрят спокойно. Вот и на новый политический демарш Госдепа пока не спешат реагировать. Другое дело противники Трампа. Барак Обама, который собственно и подписывал сделку от лица США несколько лет назад, прямо заявил - действующий президент, идя на обострение с Ираном, пытается набрать очки перед выборами.

И эта ставка, считают эксперты, наверняка себя оправдает. Ираном американские СМИ пугают избирателей давно – причём, с ураном или без него. И многие выборщики охотно голосуют за кандидатов, в чьей политической программе есть пункт о борьбе с этой угрозой. В новых реалиях добавляют еще и Китай. Например, NYT, ссылаясь на источники в разведке, сегодня вновь сообщает - Пекин намеренно скрывал от всего мира информацию об опасности коронавируса. Что еще нужно, чтобы показать простым избирателям, кто виноват в смерти тысяч американцев и кого за это надо наказать.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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