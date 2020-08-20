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ФСБ предотвратила похищения и убийства россиян спецслужбами Украины

09:49
  • четверг
  • 20 августа 2020

Преступники планировали похищение одного из лидеров ополчения Донбасса

ФСБ предотвратила похищение с территории России и вывоз на Украину одного из лидеров народного ополчения Донбасса. Задержаны семь человек.

Как сообщили в ФСБ, организаторами похищения стали граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко. Первый известен спецслужбам ДНР как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки Министерства обороны Украины под псевдонимом "Швед". В Донецке его подозревали в организации терактов, в том числе в убийстве главы республики Александра Захарченко.

По данным российских спецслужб, в России Байдала и Мищенко действовали под руководством главы департамента контрразведки СБУ Александра Руснака. Они создали две группы, состоящие из членов криминального сообщества. За похищение россиянина те получили 50 тысяч долларов.

"Кроме того, в ходе следственно-оперативных действий установлено, что группа привлекалась украинскими спецслужбами для подготовки еще нескольких преступлений, также связанных с подготовкой к похищению и убийству граждан России", - говорится в пресс-релизе ФСБ, поступившем в редакцию ТВЦ.RU.

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