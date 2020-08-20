Вторая волна: в Европе отмечен резкий рост заболеваемости COVID-19

С чем это связано?

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 22 миллиона 400 тысяч человек. Каждый четвёртый из них - гражданин США. Штаты удерживают печальное лидерство и по количеству летальных исходов, передает "ТВ Центр".

С начала месяца отмечается резкий рост заболевших и в крупнейших странах Европы. В Германии за последние две недели число инфицированных увеличилось вдвое. Медики связывают это с возвращением людей из зарубежных отпусков. В первую очередь, из Испании, где уровень распространения инфекции снова близок к апрельским показателям. В стране вновь закрывают дискотеки и ночные клубы, запрещено собираться в группы более 10 человек и курить на открытом воздухе.

Аналогичные меры вводят и в Италии. В аэропортах действует обязательное тестирование. В соседней Черногории начало учебного года уже перенесли на 1 октября. А в Чехии до марта планируют продлить обязательное ношение масок.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"