В Приморье стартовали соревнования по морской робототехнике

Разработчики со всей страны могут показать своих подводных роботов в деле

Во Владивостоке стартовали всероссийские соревнования по морской робототехнике. На открытой воде Амурского залива демонстрируются все возможности аппаратов. Поиск затонувших предметов, обследование кораблей и кабельных линий. Задачи, для которых необходима целая группа водолазов, может решить один дрон.

Подводный робот Видеорей отправляется в очередную экспедицию. Аппарат весом 25 килограммов может опускаться на глубину до 100 метров и выполнять работу целой водолазной группы. А из-за небольшого размера он проходит в самых труднодоступных местах.

Во всероссийских соревнованиях по морской робототехнике в этом году участвуют 19 команд. Каждая из них представляет свою уникальную разработку подводного аппарата. Но задания для всех одинаковые.

По одной из легенд, судно "Виталий Теплов" заминировано и подводным аппаратам нужно обследовать его корпус. Определить точное количество опасных объектов. И передать данные операторам. На выполнение каждого задания даётся 15 минут.

На дне Амурского залива проложили полосу препятствий. Подводным аппаратам нужно обследовать условные трубопроводы и кабельные линии, осмотреть боновые заграждения, найти и поднять заданные объекты. Для этого на роботах установлены щупы, видеокамеры, различные датчики, с помощью которых они распознают препятствия и передают сигналы на сушу.

С виду обычная лодка с мотором - автономный гидрографический аппарат. Беспилотная система может трое суток без перерыва исследовать определённый подводный участок. Разработчики задают устройству траектории и необходимые задачи, а затем только наблюдают на берегу за ходом их выполнения.

Такие соревнования в первую очередь дают возможность разработчикам со всей страны опробовать своих подводных роботов в деле. В первом этапе участвуют команды силовых структур и организации, которые занимаются изобретением подобных аппаратов. Далее, уже в Москве, выступят и команды российских вузов.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр", Владивосток.

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