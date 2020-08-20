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Психолог объяснила, для кого счастье – в деньгах

10:49
  • четверг
  • 20 августа 2020

Не все согласны с поговоркой "не в деньгах счастье"

Психолог Люция Сулейманова заявила, что многие люди связывают понятие счастья с материальным достатком, вкусной едой и "красивой" жизнью. Однако непрекращающаяся гонка за деньгами на деле не делает людей счастливее. Виной тому гормон дофамин, передает Радио Sputnik.
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"Предвкушение наших удовольствий определяет гормон дофамин. Он, к сожалению, быстро перестает вырабатываться на привычные раздражители. Если сегодня тебе нравится твое дело, твоя квартира и еда, которую ты покупаешь, то "дофаминовым" людям постоянно хочется все больше и все лучше", - рассказала Сулейманова. По ее словам, такие люди всегда стремятся к чему-то и не могут насытиться имеющимся.

Психолог добавила, что бесконечная гонка за деньгами больше свойственна молодым людям. Сулейманова отметила, что с приобретением жизненного опыта многие перестают стремиться к богатству и на первое место ставят безопасность и стабильность.

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