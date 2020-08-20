Прилучный захотел купить остров

Год у него выдался непростым

Актер Павел Прилучный сделал неожиданное признание. Он мечтает о покупке острова, где его могли бы навещать друзья и родные.

"Лет через двадцать хочу купить остров. Это обойдется дешевле, чем квартира в центре Москвы", - заявил Павел Прилучный. В какой точке мира он намерен поселиться, актер не уточнил. "Надо только продумать логистику, как они [друзья] будут добираться", - пошутил Прилучный.

В ноябре звезде исполнится 33 года. Прилучный не любит отмечать дни рождения, к тому же этот год выдался тяжелым - не до праздников. Так что праздничной вечеринки не ожидается.

"Бывают вещи, которые выбивают из колеи. Может быть, поэтому я хочу на остров. Но время лечит и ставит все на свои места", - цитирует Прилучного 7days.ru.

Что именно его выбило из колеи, артист не сказал, однако его поклонники сразу все поняли. Речь наверняка идет о разводе с актрисой Агатой Муцениеце. Они официально расстались в июне. Их дети живут то у мамы, то у папы.

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