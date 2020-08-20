ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Обнародованы указы о переназначении правительства Белоруссии

10:21
  • четверг
  • 20 августа 2020

Руководство страны ушло в отставку после выборов президента

В четверг, 20 августа, на национальном интернет-портале Белоруссии появились указы, в которых президент республики Александр Лукашенко переназначил Совмина. Изменений в составе правительства не произошло, премьер-министром страны остался Роман Головченко.
Лукашенко назначил премьера и правительство Белоруссии

Согласно законодательству Белоруссии, правительство в полном составе уходит в отставку после избрания нового главы государства. По мнению Лукашенко, члены Совмина готовы продолжать свою работу, но "могут быть какие-то нюансы".

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. С большим отрывом победил Александр Лукашенко, пост главы государства достался ему в шестой раз подряд. Результаты голосования вызвали недовольство у многих жителей страны, начались массовые протестные акции. Ситуация в Белоруссии вызвала беспокойство других стран, свою позицию по этому вопросу высказали в том числе в США и Евросоюзе.
 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.