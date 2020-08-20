Обнародованы указы о переназначении правительства Белоруссии

Руководство страны ушло в отставку после выборов президента

В четверг, 20 августа, на национальном интернет-портале Белоруссии появились указы, в которых президент республики Александр Лукашенко переназначил Совмина. Изменений в составе правительства не произошло, премьер-министром страны остался Роман Головченко.

Согласно законодательству Белоруссии, правительство в полном составе уходит в отставку после избрания нового главы государства. По мнению Лукашенко, члены Совмина готовы продолжать свою работу, но "могут быть какие-то нюансы".

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. С большим отрывом победил Александр Лукашенко, пост главы государства достался ему в шестой раз подряд. Результаты голосования вызвали недовольство у многих жителей страны, начались массовые протестные акции. Ситуация в Белоруссии вызвала беспокойство других стран, свою позицию по этому вопросу высказали в том числе в США и Евросоюзе.



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