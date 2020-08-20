Медики рассказали о состоянии Навального

Он подключен к аппарату ИВЛ

В Омске госпитализирован Алексей Навальный. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш утверждает, что он был отравлен.

Навальному стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Из-за этого борт совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска, откуда оппозиционера госпитализировали в местную больницу. По словам Ярмыш, с утра он пил только чай.

В пресс-службе Минздрава Омской области рассказали агентству "Интерфакс", что состояние Навального оценивается, как тяжелое. К его лечению привлечены все профильные специалисты. Агентство РИА Новости пишет, что он подключен к аппарату ИВЛ.

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