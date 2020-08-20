Лондон пожаловался на сильное давление Вашингтона по иранскому вопросу

Белый дом потребовал от Джонсона разъяснить позицию по санкциям

Британские власти оказались под "сильным давлением" со стороны США. Вашингтон требует, чтобы Лондон определили свою позицию в отношении процесса восстановления санкций ООН против Ирана, пишет газета The Times.

Американский проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана не набрал нужного количества голосов в СБ ООН 14 августа. Большинство стран при голосовании воздержались, Россия и Китай выступили против.

США предлагали продлить эмбарго до тех пор, "пока Совет Безопасности не примет обратное решение". После провала голосования госсекретарь США Майкл Помпео отправляется в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Он намерен уведомить Совет Безопасности о решении Вашингтона начать процесс восстановления антииранских санкций.

Великобритания при голосовании в СБ ООН оказалась в числе воздержавшихся: ее представитель заявил, что проект резолюции США "не является основой для достижения консенсуса". Позже Белый дом потребовал разъяснений относительно позиции британского премьера Бориса Джонсона" по этому вопросу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"