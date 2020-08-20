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Лондон пожаловался на сильное давление Вашингтона по иранскому вопросу

10:33
  • четверг
  • 20 августа 2020

Белый дом потребовал от Джонсона разъяснить позицию по санкциям

Британские власти оказались под "сильным давлением" со стороны США. Вашингтон требует, чтобы Лондон определили свою позицию в отношении процесса восстановления санкций ООН против Ирана, пишет газета The Times.
США намерены восстановить санкции против Ирана

Американский проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана не набрал нужного количества голосов в СБ ООН 14 августа. Большинство стран при голосовании воздержались, Россия и Китай выступили против.

США предлагали продлить эмбарго до тех пор, "пока Совет Безопасности не примет обратное решение". После провала голосования госсекретарь США Майкл Помпео отправляется в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Он намерен уведомить Совет Безопасности о решении Вашингтона начать процесс восстановления антииранских санкций.

Великобритания при голосовании в СБ ООН оказалась в числе воздержавшихся: ее представитель заявил, что проект резолюции США "не является основой для достижения консенсуса". Позже Белый дом потребовал разъяснений относительно позиции британского премьера Бориса Джонсона" по этому вопросу.

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