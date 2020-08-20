Стало известно, какие онкообследования чаще всего проходят москвичи

В столице действует программа по ранней диагностике онкологии

В Департаменте здравоохранения рассказали о самых популярных онкообследованиях среди жителей столицы. Оказалось, что чаще всего москвичи проходят обследование на выявление скрытой крови в кале. Этот анализ позволяет обнаружить признаки колоректального рака.

С 30 июля москвичи получили возможность пройти программу по ранней диагностике онкозаболеваний. За три недели предложением воспользовались свыше 19 тысяч человек. При этом более 12 тысяч из них сдали анализ на скрытую кровь в кале.

Вторым по популярности оказался мазок на онкоцитологию, который прошли более 8 тысяч женщин. Далее идет маммография (более 7 тыс. человек), анализ крови на простат-специфический антиген (ПСА) (более 3 тыс. человек) и УЗИ молочных желез (более 1 тыс. человек).

Отмечается, что все желающие могут пройти обследование в 66 поликлиниках Москвы до конца лета. Для этого нужно выбрать подходящее медучреждение на сайте Депздрава и записаться на прием. Результаты обследования доступны в электронной медицинской карте на mos.ru и в приложении "ЕМИАС.ИНФО".

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