Диетолог назвала секретные продукты для похудения

Их предпочитают отечественные звезды

Звездный диетолог Надя Шарк перечислила продукты, благодаря которым худеют российские знаменитости. О их пользе во время диеты знают немногие, поэтому их можно смело называть секретными.

По словам специалиста, для снижения веса звезды употребляют красную чечевицу, кумин (зиру) и имбирь. Последние два продукты они добавляют в салаты, бобовые или мясо. На основе имбиря делают горячие и холодные напитки.

В холодильнике худеющих знаменитостей всегда есть сыр тофу, из которого готовят салаты и полезные бутерброды для перекуса вне дома.

Надя Шарк рассказала, что ее знаменитые клиенты пьют сок алоэ, который содержит около 200 энзимов, витаминов и минералов. Напиток с алоэ выводит из организма токсины и шлаки.

Во время диеты артисты едят кунжутный урбеч. Его можно употреблять вместе с фруктами, зиру и имбирем.

Еще один секретный продукт, помогающий избавиться от лишнего веса, - это зеленая гречка. На ее основе можно готовить белковые коткейли, отметила Надя Шарк.

Она также сказала kp.ru, что сушеные яблоки могут стать прекрасной заменой сладкого.

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