В России за сутки выявили 4785 заболевших коронавирусом

Вылечились 6090 человек

В России за минувшие сутки выявили 4785 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 942106.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 688. В Подмосковье заболели еще 157 человек.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончались 110 человек с коронавирусом. Из них 11 — в Москве. С начала эпидемии в России умерли 16099 человек.

Вылечились от коронавируса 6090 человек, в том числе в Москве - 1208. Общее число выздоровевших достигло 755513.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"