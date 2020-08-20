В России вылечились более 80% пациентов с COVID-19

За сутки выздоровели более 6 тысяч человек

Число выздоровевших россиян, у которых ранее был диагностирован COVID-19, продолжает расти. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, доля выздоровевших составляет около 80,2% от общего числа заразившихся.

Как сообщили в оперштабе, за минувшие сутки в России вылечились еще 6090 пациентов. Таким образом, общее число выздоровевших за время с начала пандемии достигло 755 513 человек.

Назвали в оперштабе и число летальных исходов. За минувшие 24 часа оно увеличилось на 110. Всего от связанных с коронавирусом заболеваний за время пандемии в России умерли 16 099 пациентов.

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