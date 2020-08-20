Россиян решили избавить от транспортного налога

Его планируют заменить доходами от продажи топлива

Транспортный налог в России могут отменить. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. Авторы документа отмечают, что президент России Владимир Путин неоднократно высказывал идею отказаться от транспортного налога, а выпадающие доходы возместить за счет акцизов на топливо.

"Полная замена транспортного налога доходами от продажи топлива (акцизом) приведет к более справедливому распределению бремени покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры в стране", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы подчеркивают, что россияне в последнее время стали меньше использовать транспортные средства – из-за ситуации с коронавирусом. В таких условиях отмена транспортного налога представляется конструктивной мерой. В результате будет более справедливо распределено бремя финансирования расходов на строительство и ремонт дорог и исключено избыточное налогообложение отдельных категорий граждан.

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