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Политолог оценил обращение Тихановской к Евросоюзу

11:51
  • четверг
  • 20 августа 2020

Экс-кандидат в президенты Белоруссии призвала признать выборы сфальсифицированными

Экс-претендент на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к лидерам европейских государств с призывом не признавать Александра Лукашенко легитимным главой республики. Она назвала прошедшие выборы сфальсифицированными.
Тихановская призвала ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии

Российский политолог Владимир Можегов оценил позицию экс-кандидата в президенты Белоруссии и пришел к выводу, что "Тихановская – это не та фигура, с которой можно вести диалог", передает Радио Sputnik. По мнению эксперта, ситуация в республике сильно нагнетается, в том числе мировым сообществом и СМИ.

"Я уверен, что вся эта истерика скоро сойдет на нет, потому что Тихановская – это не та фигура, с которой можно вести диалог, и вообще ее серьезно воспринимать. Если посмотреть ее ролики, то становится понятно, что она не способна двух слов связать. Это невозможно поддерживать бесконечно", - считает Можегов. Политолог отметил, что сейчас президенту Лукашенко нужно "успокоить" граждан и не вестись на провокации.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. С большим отрывом победил Александр Лукашенко, пост главы государства достался ему в шестой раз подряд. Результаты голосования вызвали недовольство у многих жителей страны, начались массовые протестные акции. Ситуация в Белоруссии вызвала беспокойство других стран, свою позицию по этому вопросу высказали в том числе в США и Евросоюзе.
 

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