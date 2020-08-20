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"Папа вернулся": Шепелев нарушил трехмесячное молчание в Сети

11:31
  • четверг
  • 20 августа 2020

Скоро выходит его новое шоу

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который во второй половине мая исчез из информационного пространства, объявил о возвращении в соцсети.  
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"Кар-кар-кар, мальчики и девочки. Папа вернулся! И сразу с новостями", - написал Шепелев в Instagram. 

Он сообщил, что 6 сентября телезрители смогут увидеть новое шоу "Ты как я!", где он выступает в роли ведущего.

Участниками проекта станут известные персоны со своими детьми. Они будут играть, выполнять разные задания и веселиться. "И все ради того, чтобы напомнить о главном - семья прежде всего", - отметил шоумен. 

Если верить слухам, на новой работе экс-возлюбленный Жанны Фриске будет получать не менее трех миллионов в месяц.  

В феврале Шепелев объявил об уходе с Первого канала, где он работал с 2008 года. По его словам, он ушел без конфликтов и взаимных претензий. Причину своего поступка он не назвал. Есть версия, что он просто устал от скандальных шоу.    

Шепелев не объяснил, почему он так долго не появлялся в Сети. Ранее СМИ писали, что его вместе с гражданской женой видели в клиническом госпитале "Лапино", который называют "звездным роддомом".  

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