Криминального авторитета Гули убили в турецкой Анталье

Он считался одним из лидеров криминального мира

В Турции застрелен известный криминальный авторитет Надир Салифов, известный по кличке Гули. Убийство произошло в Анталье.

По данным издания "Прайм Крайм", Гули убили выстрелом в затылок в гостиничном номере. Он был доставлен в больницу, где скончался, не приходя в сознание.

Предположительно, убийцей был один из ближайших соратников авторитета. Он уже задержан.

Надир Салифов - один из самых известных криминальных авторитетов России и Азербайджана. Родился в 1972 году, большую часть жизни провел в местах заключения. После осуждения Захария Калашова, известного как "Шакро Молодой", претендовал на лидерство в криминальных кругах.

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