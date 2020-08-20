Жириновский поставил ящик пива на судьбу Белоруссии

Он уверен, что страна войдет в состав России

Владимир Жириновский рассказал, что поспорил с ведущим "Эхо Москвы" Алексеем Нарышкиным о судьбе соседнего государства. Политик считает, что Белоруссия станет частью Российской Федерации до конца текущего года. Лидер ЛДПР признался, что будет должен Нарышкину ящик пива, если этот прогноз не сбудется.

Ранее Жириновский в своих комментариях предположил, что нынешнему президенту Белоруссии в ближайшие годы придется покинуть территорию республики, передает РИА Новости.

Сам Александр Лукашенко возможности перевыборов и ухода с должности не допускает. "Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Перевыборов не будет... Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые? Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет", - заявил глава страны.

Протесты в Белоруссии начались после окончания президентских выборов. По данным ЦИК, пост главы государства в шестой раз достался Александру Лукашенко, он победил других кандидатов с большим отрывом. Несогласные с озвученными результатами потребовали повторные выборы, в стране начались массовые протестные акции. Ситуация в Белоруссии вызвала беспокойство других стран, свою позицию по этому вопросу высказали в том числе в США и Евросоюзе.



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