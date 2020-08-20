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Жириновский поставил ящик пива на судьбу Белоруссии

12:01
  • четверг
  • 20 августа 2020

Он уверен, что страна войдет в состав России

Владимир Жириновский рассказал, что поспорил с ведущим "Эхо Москвы" Алексеем Нарышкиным о судьбе соседнего государства. Политик считает, что Белоруссия станет частью Российской Федерации до конца текущего года. Лидер ЛДПР признался, что будет должен Нарышкину ящик пива, если этот прогноз не сбудется.

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Ранее Жириновский в своих комментариях предположил, что нынешнему президенту Белоруссии в ближайшие годы придется покинуть территорию республики, передает РИА Новости.

Сам Александр Лукашенко возможности перевыборов и ухода с должности не допускает. "Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Перевыборов не будет... Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые? Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет", - заявил глава страны.

Протесты в Белоруссии начались после окончания президентских выборов. По данным ЦИК, пост главы государства в шестой раз достался Александру Лукашенко, он победил других кандидатов с большим отрывом. Несогласные с озвученными результатами потребовали повторные выборы, в стране начались массовые протестные акции. Ситуация в Белоруссии вызвала беспокойство других стран, свою позицию по этому вопросу высказали в том числе в США и Евросоюзе.
 

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