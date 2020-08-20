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"ВКонтакте" запустил нейросеть для борьбы с враждебными высказываниями

12:00
  • четверг
  • 20 августа 2020

Это позволит быстрее выявлять провокации и агрессию

Материалы с враждебными высказываниями в соцсетях  теперь выявляет нейросеть. "ВКонтакте" тестирует систему автоматического распознавания так называемого хейтспич на основе искусственного интеллекта. Это позволит быстрее находить публикации, которые провоцируют аудиторию проявлять агрессию.
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"Нейросеть учится определять самые разные категории оскорблений и угроз. Среди них проявления ксенофобии, расизма, гомофобии, сексизма и других предрассудков, а также оскорбления на почве религиозной принадлежности, возраста, внешности или наличия заболеваний", - сообщила компания.

Соцсеть "ВКонтакте" только за первую половину 2020 года удалила 520 тысяч материалов по теме разжигания вражды и ненависти. Заблокировано более 1 тысячи профилей и почти 2,5 тысячи сообществ, распространявших враждебные высказывания.

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