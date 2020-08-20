"ВКонтакте" запустил нейросеть для борьбы с враждебными высказываниями

Это позволит быстрее выявлять провокации и агрессию

Материалы с враждебными высказываниями в соцсетях теперь выявляет нейросеть. "ВКонтакте" тестирует систему автоматического распознавания так называемого хейтспич на основе искусственного интеллекта. Это позволит быстрее находить публикации, которые провоцируют аудиторию проявлять агрессию.

"Нейросеть учится определять самые разные категории оскорблений и угроз. Среди них проявления ксенофобии, расизма, гомофобии, сексизма и других предрассудков, а также оскорбления на почве религиозной принадлежности, возраста, внешности или наличия заболеваний", - сообщила компания.

Соцсеть "ВКонтакте" только за первую половину 2020 года удалила 520 тысяч материалов по теме разжигания вражды и ненависти. Заблокировано более 1 тысячи профилей и почти 2,5 тысячи сообществ, распространявших враждебные высказывания.

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