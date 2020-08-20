Депутат Мосгордумы Николаева: в ходе реновации построят более 400 объектов социнфраструктуры

Переезжать будут не только жильцы, но и школы, детские сады и поликлиники

Программа реновации решает проблемы не только жилого фонда, но и социальной инфраструктуры. Как рассказала депутат Мосгордумы Елена Николаева, в ходе программы планируется построить более 400 таких объектов.

"Городские власти обнародовали ориентировочный перечень переселения по программе реновации. Определены второй и третий этапы программы, которая затронет почти миллион москвичей. Реновация не ограничивается только обновлением жилого фонда: в ходе программы будет построено более 400 объектов социальной инфраструктуры", - сказала Николаева агентству "Москва".

В ходе первого этапа новые квартиры получат почти 170 тысяч москвичей, проживающих в 930 старых домах. В ходе второго этапа - с 2025 по 2028 годы - планируется начать переселение более 1630 домов, а это еще 330 тысяч человек. Остальные - около 380 тысяч - переедут на третьем этапе, с 2029 до 2032 годов. Тогда планируется расселить более 1800 домов.

"На каждом этапе в новые здания будут переезжать не только жильцы, но и школы, детские сады, поликлиники, спортивные учреждения и социальные службы. При этом также будет максимально выдержан принцип переезда недалеко от старого места жительства", - сказала Николаева, добавив, что дети должны иметь возможность ходить по знакомым улицам в новую школу и детский сад, в спортивную секцию недалеко от дома, в том же районе или даже квартале.

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