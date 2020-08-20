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Врач рассказал, чем грозит неправильная вакцинация от COVID-19

12:28
  • четверг
  • 20 августа 2020

Пренебрегать противопоказаниями нельзя

В России скоро стартует массовая вакцинация от COVID-19, воспользоваться препаратом смогут все желающие. Однако есть ряд противопоказаний, при которых делать прививку не допускается. Врач Максим Стародубцев объяснил, что будет, если вакцинировать больного пациента или человека, недавно употреблявшего алкоголь.
Стали известны сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

"Запрет на алкоголь — стандартное правило при вакцинации, также как и температура. Причем температура — более существенное противопоказание, поскольку организм ослаблен. Дополнительная нагрузка может привести к непредсказуемым негативным последствиям", - заявил Стародубцев изданию URA.RU.

Он подчеркнул, что в будущем могут появиться новые противопоказания. Однако, даже с учетом этого, сделать прививку более безопасно, чем переболеть COVID-19.

Ранее в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции, об этом объявил президент страны Владимир Путин. По предварительным оценкам, препарат дает иммунитет от коронавируса на два года.

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