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Иран резко увеличил мощности по обогащению урана

12:51
  • четверг
  • 20 августа 2020

В Тегеране подчеркивают мирный характер ядерной программы

Иран заявил о резком увеличении мощностей по обогащению урана. Шаги предприняты на фоне намерений Вашингтона восстановить санкции против Тегерана.  
Почему Трампу выгодно обострение отношений с Ираном

"Будет ли задействован механизм разрешения споров  или продолжится текущая обстановка, так или иначе Организация атомной энергии сделала большие шаги по обеспечению 190 тысяч ЕРР", - сообщила иранская Организация атомной энергии  в Twitter.

ЕРР – это единица работы по разделению изотопов, являющаяся одним из показателей мощности центрифуг. О достижении мощности в 190 тысяч распорядился верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи после выхода США из ядерной сделки в 2018 году. В Тегеране подчеркивали, что увеличение мощностей по обогащению урана не будет выходить за рамки ядерной сделки, эта деятельность носит мирный характер.

Запрет на обогащение урана – один из пунктов санкций, о которых заявил на днях президент США Дональд Трамп. Госсекретарь Майк Помпео по поручению американского лидера направляется в ООН, чтобы уведомить организацию о начале процедуры восстановления антииранских санкций. Как заявили в Вашингтоне, они начнут действовать через 30 дней после официального уведомления, передает ТАСС.

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