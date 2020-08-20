Иран резко увеличил мощности по обогащению урана

В Тегеране подчеркивают мирный характер ядерной программы

Иран заявил о резком увеличении мощностей по обогащению урана. Шаги предприняты на фоне намерений Вашингтона восстановить санкции против Тегерана.

"Будет ли задействован механизм разрешения споров или продолжится текущая обстановка, так или иначе Организация атомной энергии сделала большие шаги по обеспечению 190 тысяч ЕРР", - сообщила иранская Организация атомной энергии в Twitter.

ЕРР – это единица работы по разделению изотопов, являющаяся одним из показателей мощности центрифуг. О достижении мощности в 190 тысяч распорядился верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи после выхода США из ядерной сделки в 2018 году. В Тегеране подчеркивали, что увеличение мощностей по обогащению урана не будет выходить за рамки ядерной сделки, эта деятельность носит мирный характер.

Запрет на обогащение урана – один из пунктов санкций, о которых заявил на днях президент США Дональд Трамп. Госсекретарь Майк Помпео по поручению американского лидера направляется в ООН, чтобы уведомить организацию о начале процедуры восстановления антииранских санкций. Как заявили в Вашингтоне, они начнут действовать через 30 дней после официального уведомления, передает ТАСС.

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