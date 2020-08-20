Глава МИД Белоруссии считает, что в истории республики наступил сложнейший этап

На карту поставлено сохранение государственности

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей предположил, что нынешние события в стране можно назвать самым сложным периодом с момента создания республики. Его слова опубликованы на официальном сайте белорусского МИД.

"Речь на самом деле идет о сохранении государственности", - уверен дипломат.

Макей подчеркнул, что внешнеполитический курс Белоруссии сохраняется прежним. Глава МИД призвал дипломатов отстаивать интересы государства на мировой арене, чтобы "не потерять" страну.

"В этот судьбоносный для нашей страны момент как никогда важно отстаивать внешнеполитические интересы Беларуси. Они неизменны, они были, есть и никуда не уйдут", - заявил он.

Протесты в Белоруссии начались после окончания президентских выборов. По данным ЦИК, пост главы государства в шестой раз достался Александру Лукашенко, он победил других кандидатов с большим отрывом. Несогласные с озвученными результатами потребовали повторные выборы, в стране начались массовые протестные акции. В первые дни народные протесты подавлялись силовиками. Ситуация в Белоруссии вызвала беспокойство других стран, свою позицию по этому вопросу высказали в том числе в США и Евросоюзе.



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