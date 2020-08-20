"Вернуться смогли не все": родные Самойловой застряли в Турции

Блогерша с детьми уже дома

Модель Оксана Самойлова, которая вместе с рэпером Джиганом и родными отдыхала в Турции, вернулась на родину. Судя по ее намекам, некоторые из родственников звезды не смогли попасть на самолет.

20 августа Самойлова записала видео, сделанное из дома. Она сказала, что ей непривычно просыпаться в своей кровати после длительного отдыха. Еще она намекнула на неприятный инцидент, который произошел в турецком аэропорту.

"У нас вчера был такой нервный полет. Это просто капец! Не хочу рассказывать, чтобы не разжигать конфликт. Короче, прилетели мы не все. Двоих людей не посадили на самолет", - заявила Оксана Самойлова.

В Турции она отдыхала не только с мужем и детьми, но и с бабушкой, дедушкой, братьями и племянницей. "Вот мы вчера нанервничались. Вернуться смогли не все", - заинтриговала подписчиков Самойлова.

Судя по взволнованному тону Самойловой, проблемы с вылетом возникли у ее родных. Не исключено, правда, что она имела в виду кого-то из знакомых или просто случайных попутчиков. Вероятно, позднее она прояснит ситуацию.

Еще Оксана Самойлова сообщила, что ее младшая дочь прилетела в Россию без своего чемодана. Что с ним произошло, она пока не объяснила.

Интересно, что интернет-пользователи, едва только Самойлова и Джиган улетели в Турцию, принялись шутить об опасности отдыха для рэпера. Последнее его заграничное путешествие закончилось тем, что он попал в наркологическую клинику. Музыканта призвали держать себя в руках.

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