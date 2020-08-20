Ефремова доставили в суд

Ожидается выступление ключевого свидетеля защиты в деле о смертельном ДТП

Сотрудники ФССП доставили актера Михаила Ефремова в Пресненский суд Москвы на очередное заседание по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце, передает РИА Новости. Ожидается, что сегодня будет проведен допрос ключевого свидетеля со стороны защиты.

Ранее в суде рассмотрели показания актеров Татьяны Беркович и Никиты Высоцкого, а также поэта Андрея Орлова. Они заверили, что Ефремов ранее никогда не садился за руль в нетрезвом виде, а после аварии всячески стремился помочь семье погибшего Сергея Захарова.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. Согласно версии следствия, Ефремов находился за рулем в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Захарова. На время следствия артист находится под домашним арестом. Изначально актер признал свою вину, однако в последствии защита решила выбрать тактику уклонения от признания ответственности за ДТП.

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