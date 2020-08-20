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Появились подробности провальной операции СБУ в России

14:44
  • четверг
  • 20 августа 2020

Попытку пресекла ФСБ России

ФСБ России пресекла попытку похищения одного из лидеров ополчения Донбасса. Мужчину планировали вывезти с территории России на Украину. Его имя пока не называют, зато точно установлено - преступление готовили украинские спецслужбы. А организатор операции проходит фигурантом ряда громких уголовных дел в ДНР.
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На земле рядом с автомобилем - один из подозреваемых. Второго сотрудники Федеральной службы безопасности удерживают лицом на капоте. Кадры оперативной съёмки распространяет ФСБ. По данным ведомства, именно эти люди пытались похитить одного из лидеров ополчения Донбасса - его имя в интересах следствия пока не разглашается, передает "ТВ Центр".

По данным следствия, после похищения организованная группа по найму планировала перевезти мужчину на территорию Украины. Для реализации плана в июле этого года последовали с потерпевшим в Московскую область и обманным путём заманили его в автомобиль. В качестве предлога беседы выбрали покупку недвижимости. Позже мужчину ударили электрошокером. До конца довести задуманное не удалось - потерпевший смог оказать сопротивление и сбежать. По данному делу задержаны 7 человек. Все - граждане России.

Организатором и координатором акции в ФСБ считают Андрея Байдалу и Игоря Мищенко - оба по национальности украинцы. Для насильственного похищения были сформированы две группы - участникам пообещали вознаграждение в размере 200 тысяч долларов. Выплатили группам и аванс - 50 тысяч. Органам безопасности Байдала известен как внештатный сотрудник СБУ и главного управления разведки Минобороны Украины. В ДНР он проходит сразу по ряду уголовных дел - в том числе как организатор убийства бывшего главы народной республики Александра Захарченко.

"Байдала и Мищенко действовали по заданию и под общим руководством главы ДКР СБУ А. Руснака и руководителя 5 Управления ДКР СБУ – А. Поклада. Так, в составе указанного Управления функционирует 4 отдел, непосредственно ведущий работу с ОПГ на территории России. Для создания алиби фигурантам спецслужбы Украины заранее распространили в СМИ сообщение о "задержании Байдалы за незаконное хранение оружия", - говорится в сообщении.

При этом якобы задержанный Байдала в режиме реального времени умудрялся руководить обеими группами дистанционно - из Киева. В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудникам удалось установить и факт того, что задержанные участники ОПГ привлекались украинскими спецслужбами для подготовки ещё нескольких преступлений, среди которых похищения и убийства российских граждан.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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