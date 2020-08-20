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Собянин оценил итоги реставрации усадьбы Матвеевых в центре Москвы

14:09
  • четверг
  • 20 августа 2020

Работы прошли в рамках программы "Рубль за квадратный метр"

В Москве завершилась масштабная реставрация городской усадьбы Матвеевых в Волховском переулке. Это объект культурного наследия регионального значения, передает "ТВ Центр".

Здание осмотрел Сергей Собянин. Работы проходили в рамках реализации программы "Рубль за квадратный метр". Особое внимание уделили реконструкции кровли и восстановлению утраченных элементов главного фасада.

По старинным образцам были сделаны окна и двери. А внутри здания воссоздана историческая планировка. В будущем там планируют открыть небольшой отель. Для гостей обустроят комфортные номера, при этом облик интерьеров меняться не будет.

"Это один из таких объектов по программе "Рубль за квадратный метр". Эта программа сосредоточилась на самых тяжелых объектах, в которые надо было вкладывать и вкладывать деньги, инвесторов найти было чрезвычайно сложно. Мы нашли, и уже два десятка таких объектов тоже отреставрировано", - сказал Собянин.

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