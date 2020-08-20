Атомная промышленность России отмечает 75-летие

Советские ученые создали первую в мире АЭС

20 августа в России отмечают 75-летний юбилей атомной промышленности. Именно в этот день в 1945 году было создано Первое главное управление при совете народных комиссаров СССР, которому поручили вести атомный проект.

С этого момента началась история важнейшей для страны отрасли. Именно советские ученые создали первую в мире АЭС, спустили на воду первый атомный ледокол. И сейчас промышленность развивает науку, обеспечивает энергией города и помогает держать ядерный щит страны.

В Москве открыли монумент легендарному главе отрасли Ефиму Славскому. Именно при нем атомная промышленность стала самой мощной в мире. С самого начала она была нацелена не только на оборону, но и на технологическое развитие.

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