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Депутат Мосгордумы Степан Орлов: Капремонт жилья в Москве идет запланированными темпами

13:00
  • четверг
  • 20 августа 2020

До конца года предполагается отремонтировать около двух тысяч домов

Реализуемая с 2015 года в Москве программа капремонта жилых домов сегодня по своему масштабу сопоставима с городской программой реновации. Такое мнение высказал депутат Мосгордумы Степан Орлов. Ремонт жилого фонда продолжается запланированными темпами, несмотря на пандемию коронавируса.

"До конца 2020 года предполагается отремонтировать порядка 2000 домов. В общей сложности программа капремонта охватывает почти 28000 домов. Это впятеро больше, чем количество домов, которые попали в программу реновации", - сказал Орлов в интервью "Аргументам и фактам".

Он напомнил, что сбором и распределением взносов занимается Фонд капитального ремонта многоквартирных домов. По мнению Орлова, самый заметный эффект от программы можно увидеть в тех домах, где жители контролируют ход ремонтных работ. Программа находится и на контроле депутатов Мосгордумы и депутатов Госдумы от Москвы. Для контроля они встречаются с жильцами, участвуют в их собраниях, а также проводят совещания на местах.

"Таким образом, верным гарантом качества работ, осуществленных в рамках московской программы капитального ремонта, можно назвать выстроенную в столице систему многоступенчатого контроля за ее исполнением", - уверен Орлов.

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