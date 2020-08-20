Навальный находится в стабильном состоянии

Врачи продолжают обследования

Врачи оценили состояние Алексея Навального, как стабильное. По словам заместителя главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолия Калиниченко, уже получены результаты десятка анализов, в том числе крови, работы мозга и других органов.

"Продолжается интенсивная терапия. Продолжается активное лечение. Врачи делают не то чтобы все возможное, но врачи реально занимаются сейчас спасением его жизни", — сказал Калиниченко. Его слова приводит РИА Новости.

Говоря об угрозе жизни Навального, медик заметил, что пока тот остается в больнице. Более подробно о состоянии оппозиционера Калиниченко говорить не стал, сославшись на медицинскую тайну.

Он также исключил возможность травм, которые могли бы привести к такому состоянию. Медик добавил, что отравление рассматривается только как одна из возможных причин.

Ранее стало известно, что Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска, откуда оппозиционера доставили в больницу.

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