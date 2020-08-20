В Москве сотрудников учебных заведений проверят на COVID-19

В школах будут учтены все санитарно-эпидемиологические требования

В Москве началось массовое тестирование на коронавирус сотрудников школ, детских садов и учреждений профессионального образования. Об этом в четверг сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

До начала нового учебного года в обязательном порядке бесплатно проверят как учителей, так и работников пищеблоков, охранных предприятий и клининговых компаний. Всего - около 180 тысяч человек, передает "ТВ Центр".

Те сотрудники, у кого тест будет положительный, не допустят к работе, они останутся дома под наблюдением врачей. В мэрии напомнили, что уроки в школах начнутся 1 сентября в привычном режиме, но все санитарно-эпидемиологические требования будут учтены.

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