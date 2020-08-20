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В Москве судят организаторов незаконной миграции

15:08
  • четверг
  • 20 августа 2020

Мошенники действовали много лет

В Москве перед судом предстанут участники преступного сообщества, которые обвиняются в организации незаконной миграции. За четыре года при помощи различных схем ими были легализованы свыше десяти тысяч иностранных граждан, передает "ТВ Центр".

Ещё в 2011-м году мошенники добились получения квот на подконтрольные организации для привлечения иностранных работников. Это предприятия строительной отрасли и розничной торговли. Для изготовления документов использовали реквизиты более пяти тысяч фирм-однодневок. Стоимость разрешений оценивалась от 5 до 15 тысяч рублей.

На причастность к незаконной деятельности уже проверено около 100 человек. Из них 20 предъявлены обвинения, а четверо объявлены в розыск. Проведено более 60 обысков.

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