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В Москве простились с Валентиной Легкоступовой

15:11
  • четверг
  • 20 августа 2020

Она скончалась на прошлой неделе

В четверг в Москве простились с заслуженной артисткой России Валентиной Легкоступовой. Исполнительница хитов "Ягода-Малина" и "Капля в Море" скончалась в прошлую пятницу. Ей было 54 года.
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Траурная церемония прошла на Троекуровском кладбище. Попрощаться с артисткой пришли ее близкие, друзья, коллеги и поклонники. Они вспоминали ее музыкальный талант, творческую карьеру и нелегкую судьбу, передает "ТВ Центр".

Напомним, Легкоступова попала в больницу две недели назад с черепно-мозговой травмой. После операции она впала в кому. По предварительным данным, причиной смерти мог стать несчастный случай.

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