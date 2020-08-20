Филиппинский политик попросил российские власти вернуть ему детей от сурматери

Дело о предполагаемой торговле детьми затягивается

Один из политических лидеров Филиппин обратился к российским властям с просьбой помочь вернуть ему детей, рожденных при помощи суррогатного материнства. История запутанная и громкая. Группу медиков подозревают чуть ли не в торговле младенцами. И сейчас в судах решается судьба 11 детей. Всех их ждут дома биологические родители.

Известный на Филиппинах бизнесмен Конрадо Потенсиано и его жена Реджина Эсоренья ищут своего сына Сандро. Они решили обратиться напрямую к российским властям.

"Я ищу своего ребенка. Я не могу забрать его из России. Я не знаю, где он. В каком он состоянии", - заявляет Потенсиано.

Фото сделано еще в начале января. Последняя весточка от няни, которая присматривала за их 9-месячным Сандро. Мальчик был рожден при помощи суррогатной матери здесь, в России. Но Конрадо и Реджина оформляли документы и забрать ребенка вовремя не смогли. С Сандро в одной квартире под присмотром нянь жили еще несколько младенцев, ожидающие своих генетических родителей. Один из них внезапно умер. Врачи, которые приехали на вызов, сообщили об этом в полицию. Спустя полгода начались громкие задержания медиков, которые, по мнению следствия, причастны к этой истории. В ведомстве считают, это было что-то по типу фабрики по производству детей. Младенцев готовили на продажу за границу. Вынашивали их суррогатные мамы. При этом подозревается, что иностранцы не предоставляли генетический материал для процедуры ЭКО. На время расследования детей отправили в Видновский дом ребенка.

"Попасть туда невозможно. Несмотря на то, что у меня есть доверенности, мне не удалось встретиться с детьми. Мне не удалось посмотреть в каком они состоянии, несмотря на то, что на сегодняшний день они находятся там порядка 7-8 месяцев", - заявляет адвокат семьи Кастро Игорь Трунов.

Фреденил Кастро - лидер филиппинской партии большинства - не может найти сразу двоих детей: Аника и Артуро. Им уже почти 10 месяцев. Мужчина умоляет российские власти помочь ему увидеться с детьми.

"Мы готовы приехать в Россию в любое время, как можно скорее, и любезно просим российские власти помочь нам в получении срочной визы для меня и моей семьи. Пожалуйста, помогите нам вернуть Анику и Артуро в нашу семью", - говорит мужчина.

В деле 11 эпизодов – 11 детей. Многие из них дочери и сыновья высокопоставленных иностранных чиновников, бизнесменов, готовых платить любые деньги. Но клиенты этого известного на весь мир центра встали горой за врачей. В интернете рассказывают невероятные истории, как благодаря российской медицине в их семьях появились долгожданные младенцы. Вопросом, что могли нарушить медики, задаются и в России. Ведь даже забор биоматериала, говорят адвокаты, проходил в Москве, семья приезжала сюда. Как говорит юрист Владимир Юрасов, всему этому есть вполне законное объяснение.

"Родители филиппинские не успели оформить гражданство детей и все необходимые документы на себя. При этом формально по закону о гражданстве России через 6 месяцев, если такого оформления не происходит, то дети, рожденные на территории России, автоматически становятся гражданами России, плюс они сироты," – говорит он.

Остается только дожидаться, когда суд потребует генетической экспертизы. Ее иностранные родители уже готовы предоставить. Но всех волнуют сроки, ведь следствие может затягиваться, а значит, дети будут расти вдалеке от биологических родителей.

Елена Макарова, Мария Леванова, Иван Колесников. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"