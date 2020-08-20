Уголок старой Москвы: жители обеспокоились сохранностью Ивановской горки

Власти успокоили местных жителей: облик улицы не будет нарушен

Узнать о том, как жили в столице в 17-м веке можно на бесплатной экскурсии в районе Ивановская горка. Акция возникла не на пустом месте - на пересечении Хохловского и Колпачного переулков скоро появится новый бизнес-центр. И местные жители опасаются, что всеми любимые исторические улочки с их самобытной архитектурой попросту исчезнут с карты города. Но власти успокаивают - все опасения беспочвенны.

За ушедшей Москвой едут на Ивановскую горку - этот район называют лучшим по сохранности в столице с точки зрения архитектуры, передает "ТВ Центр".

По проекту, на месте этого здания, бывшего института международного рабочего движения, должен появиться современный бизнес-центр, и жители беспокоятся, что новый объект захватит слишком много пространства.

Компания-застройщик, в свою очередь, обещает, что визуально объемы не изменятся, здание будет даже ниже. Сохранность исторического места гарантируют и в Мосгорнаследии.

"Никакая проектная документация, которая так или иначе могла бы изменить, или нарушить облик Ивановской горки - в департамент не поступала и не согласовывалась. Знаменитые московские памятники ждут исключительно реставрационные работы и работы по сохранению", - рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Но эта информация жителей не успокоила. Наоборот, заставила волноваться за постройки, которые формально не имеют статуса объектов культурного наследия.

Без согласия жителей дом обещают не трогать. Но, как показала экспертиза, это здание не ценное, 1917 года постройки. У активистов другая информация - что возвели его раньше на 20 лет по проекту московского архитектора Величкина. Поэтому решение экспертизы они оспаривают через суд. Еще может быть снесена хозяйственная постройка советских годов.

Пока идут споры, старинные палаты продолжают разрушаться. В этих стенах под сводами 17 века над своими сочинениями работали Пушкин и Карамзин - в Московском архиве, который был научным центром своего времени. А потом здание стало центром музыкальным, когда палаты передали Московской консерватории.

Сейчас здесь арт-пространство - книжный магазин, типография, лектории. Жители надеются, что после реконструкции этот заповедник старины на одном из семи холмов сохранит свою атмосферу и не станет еще одним районом, который никогда не спит.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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