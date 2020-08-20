Бархатный сезон снизил стоимость перелетов по России

Билеты подешевели более чем на 30%

Авиаперелеты по России в бархатный сезон 2020-го подешевели на 35% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, эксперты фиксируют сокращение объема продаж авиабилетов в полтора раза.

"Средний чек на авиабилеты "туда-обратно" по России, забронированные в январе-августе с вылетом в сентябре-октябре 2020 года, снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 14 277 до 9 305 рублей: перелеты по России снизились в цене на треть", — сообщили в пресс-службе интернет-сервиса для путешественников Biletix.

Падение продаж аналитики связывают со снижением "глубины" бронирований. По данным компании, доля забронированных авиабилетов за границу составила лишь 7% - тогда как в прошлом году этот показатель достигал 44%. Средний чек на перелет за границу снизился с 22 054 до 19 862 рублей. Самые популярные направления у россиян - Анталия, Стамбул и Тиват, передает РИА Новости.

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