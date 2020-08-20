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Сын погибшего Сергея Захарова увеличил сумму иска к Ефремову

13:24
  • четверг
  • 20 августа 2020

Родственники погибшего устали от хамства актера

Старший сын Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием Михаила Ефремова, решил увеличить иск на миллион рублей. По словам молодого человека, ему "надоело" хамство артиста.

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Адвокат Захарова Татьяна Головкина заявила, что Ефремов на заседаниях суда ведет себя неподобающим образом.

"Нам с доверителем надоело хамство господина Ефремова, его советы приобрести слуховой аппарат и отказ хотя бы извиниться. До прений мы имеем права заявлять новый иск, уточнять исковые требования. Этим и воспользуемся, увеличив сумму исковых требований на один миллион рублей", - рассказала она. Теперь иск составляет 7,5 миллионов рублей, передает "Вечерняя Москва".

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. Согласно версии следствия, Ефремов находился за рулем в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Захарова. На время следствия артист находится под домашним арестом. Изначально актер признал свою вину, однако в последствии защита решила выбрать тактику уклонения от признания ответственности за ДТП.

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