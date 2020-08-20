Сын погибшего Сергея Захарова увеличил сумму иска к Ефремову

Родственники погибшего устали от хамства актера

Старший сын Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием Михаила Ефремова, решил увеличить иск на миллион рублей. По словам молодого человека, ему "надоело" хамство артиста.

Адвокат Захарова Татьяна Головкина заявила, что Ефремов на заседаниях суда ведет себя неподобающим образом.

"Нам с доверителем надоело хамство господина Ефремова, его советы приобрести слуховой аппарат и отказ хотя бы извиниться. До прений мы имеем права заявлять новый иск, уточнять исковые требования. Этим и воспользуемся, увеличив сумму исковых требований на один миллион рублей", - рассказала она. Теперь иск составляет 7,5 миллионов рублей, передает "Вечерняя Москва".

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. Согласно версии следствия, Ефремов находился за рулем в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Захарова. На время следствия артист находится под домашним арестом. Изначально актер признал свою вину, однако в последствии защита решила выбрать тактику уклонения от признания ответственности за ДТП.

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