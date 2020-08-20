Программу кэшбека за отдых в России могут повторить

Это поддержит экономику регионов

Ростуризм не исключает повтора программы кешбэка за туры по России. Она не просто социально ориентирована, но и помогает поддержать экономику российских регионов.

"Это миллионы рабочих мест, это множество предприятий, которые непосредственно задействованы в индустрии гостеприимства. Поэтому, конечно, программа абсолютно уникальная, она нужна и необходима всем - и людям, и участникам рынка", - заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью телеканалу "Россия-24".

Глава Ростуризма считает, что в рамках этой программы туроператоры не будут завышать цены. Догузова уверена, что это невыгодно – и те, кто все же пойдет на такой шаг, в итоге окажутся в проигрыше.

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