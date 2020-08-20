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Толкалина рассказала о своей победе над коронавирусом

13:44
  • четверг
  • 20 августа 2020

Таблетки она не пила

42-летняя актриса Любовь Толкалина рассказала, что она в легкой форме переболела коронавирусом. 
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После окончания карантина знаменитость вернулась к привычной жизни: съемки, встречи с друзьями, поездки по разным городам. Она даже побывала в Боткинской больнице, куда обратилась с жалобой на головокружения. В итоге Толкалина где-то подцепила COVID-19. 

"Симптомов никаких, кроме потери нюха и вкуса, у меня не наблюдалось. Ни высокой температуры, ни лихорадки и ломоты, ни последствий... я даже антивирусные не пила... только домашние морсы… и все ждала, чтобы столкнуться с изменившей жизни миллиардов землян Короной один на один... Но ничего, чем меня пугали со мной, не случилось", - написала Любовь Толкалина в Instagram. 

Актриса сказала, что не очень доверяет таблеткам. Свой иммунитет она укрепляет с помощью имбиря, чеснока, куркумы и лимона. Возможно, благодаря этому она легко перенесла болезнь, предположила Толкалина.  

- Хорошо, что все позади! - пишут в комментариях. 

- Люблю тебя! Имбирь - forever. 

- Вы - лучшая! Столько позитива, света, энергии. 

- А еще вас ваш оптимизм спас! 

- Я рада, что Вас не сильно зацепило, вот и прекрасно! Продолжайте творить! 

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