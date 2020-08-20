Ученые нашли новый источник COVID-19

Коронавирусом можно заразиться через замороженную еду

Исследователи из Сингапура обнаружили, что замороженные продукты могут сохранять в себе частицы коронавируса, передает РЕН ТВ. При употреблении такой еды велика вероятность заразиться COVID-19.

"Наши эксперименты показали, что частицы SARS-CoV-2 могут выживать при тех температурах и в тех промежутках времени, которые обычно ассоциируются с транспортировкой и хранением замороженной и свежей еды", - заявили биологи.

В качестве эксперимента ученые добавили коронавирус к замороженным курице, свинине и форели. Оказалось, что инфекция способна сохраняться на продуктах до четырех недель и переносить температуры от -20 до -80 градусов по Цельсию.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начались в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 22,4 миллионов человек, 788 тысяч из них скончались.

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