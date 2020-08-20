ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ученые нашли новый источник COVID-19

14:00
  • четверг
  • 20 августа 2020

Коронавирусом можно заразиться через замороженную еду

Исследователи из Сингапура обнаружили, что замороженные продукты могут сохранять в себе частицы коронавируса, передает РЕН ТВ. При употреблении такой еды велика вероятность заразиться COVID-19.

В России за сутки выявили 4785 заболевших коронавирусом
Врач рассказал, чем грозит неправильная вакцинация от COVID-19

"Наши эксперименты показали, что частицы SARS-CoV-2 могут выживать при тех температурах и в тех промежутках времени, которые обычно ассоциируются с транспортировкой и хранением замороженной и свежей еды", - заявили биологи.

В качестве эксперимента ученые добавили коронавирус к замороженным курице, свинине и форели. Оказалось, что инфекция способна сохраняться на продуктах до четырех недель и переносить температуры от -20 до -80 градусов по Цельсию.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начались в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 22,4 миллионов человек, 788 тысяч из них скончались.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Коронавирус
Коронавирус
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.