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Учебный год в России начнется в срок и в традиционном формате

14:10
  • четверг
  • 20 августа 2020

1 сентября пройдут торжественные линейки

Учебный год в российских школах начнется 1 сентября с торжественной линейки. Учебные заведения  вернутся к традиционному обучению и полноценному режиму работы – с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
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"1 сентября начнется учебный год в традиционном очном формате. Этого ждут и школьники, этого ждут и учителя, и мы сделаем все для того, чтобы 1 сентября был праздник и учебный год был в традиционном формате, но с учетом требований Роспотребнадзора", - сказал Кравцов. Глава ведомства отметил, что линейки 1 сентября в школах пройдут с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, чтобы исключить распространение коронавируса.

Министр еще раз подчеркнул, что у ведомства нет планов перехода к дистанционному обучению. Такой формат никогда не сможет заменить традиционной системы, приводит слова Кравцова ТАСС.

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