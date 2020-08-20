Эксперт рассказал, как определить местонахождения человека с выключенным смартфоном

Отключить геолокацию на устройстве – не значит избавиться от слежки

В современном мире гаджеты являются хранителями персональных данных человека. При помощи смартфона можно выяснить не только предпочтения и интересы его владельца, но даже расположение. Избавиться от слежки не получится ни отключив геолокацию, ни выключив телефон.

Эксперт Дмитрий Каросанидзе предупредил, что телефон не отправляет сигнал на спутник только в том случае, если из него вынут аккумулятор. Однако в большинстве современных устройств вынуть батарею не представляется возможным, передает агентство "Прайм".

"Смартфон передает данные не только при отключенной геолокации, но и в выключенном состоянии. Он продолжает взаимодействовать с сетью и передавать информацию о местонахождении пользователя и силе сигнала от разных базовых станций. Эти данные попадают как к производителям устройств, так и к сотовым операторам – у них есть все возможности контролировать, где находится аппарат", - объяснил специалист.



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