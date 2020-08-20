Уголовное дело о захвате власти возбудили против оппозиции в Белоруссии

Фигурантам грозит до 5 лет колонии

Уголовное дело по статье о захвате власти возбудила в отношении оппозиционного Координационного совета генпрокуратура Белоруссии. Санкция по статье предполагает до 5 лет колонии.

"Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса", - заявил генеральный прокурор Александр Конюк.

Массовые протесты начались в белорусских городах 9 августа, после выборов президента республики. ЦИК назвал победителем Александра Лукашенко с результатом 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила соперник Лукашенко Светлана Тихановская.

Координационный совет уже отреагировал на заявление генпрокуратуры о возбуждении уголовного дела. Там заявили, что не представляют угрозы национальной безопасности Белоруссии, передает ТАСС.

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