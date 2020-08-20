Ведунья предсказала Волочковой короткий и неудачный брак

Балерину ждет печальная любовная история

Анастасия Волочкова готовится к предстоящей свадьбе и радует поклонников счастливыми снимками. Балерина и ее возлюбленный на радостях даже отправились в свадебное путешествие, не дождавшись официального заключения брака.

Однако не все верят в идиллию, которую демонстрирует публике танцовщица. Потомственная ведунья Саона уверенна, что эти отношения не принесут Волочковой счастья и быстро подойдут к концу. Ясновидящая считает, что в жизни балерины многое изменится после свадьбы, передает "ПолитЭксперт".

"Сначала должна быть свадьба, а только потом уже путешествие. Однако не только это разрушит их брак, но и то, что страсть и влюбленность быстро пройдут", - уверена Саона. По ее словам, Волочкова быстро поймет свои ошибки, стоит только начаться семейной жизни.

Ранее Анастасия Волочкова сообщила поклонникам, что скоро выходит замуж. Свадьба 44-летней балерины и ее таинственного возлюбленного состоится этой осенью.

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